Остановилось сердце большого города: в горсовет Харькова массово несут цветы в память о Кернесе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Начиная с 13:00 в городском совете Харькова все желающие могут положить цветы в память городского головы Геннадия Кернеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой Telegram канал "Харьков Now".
"В горсовет уже приходят люди. Мужчина сказал, что "сегодня остановилось сердце не только Кернеса, но и сердце огромного города", - заявили в "Харьков Now".
Сообщается также, что положить цветы можно будет еще в течение двух дней.
Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.
Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.
Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.
Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.
Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.
Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.
Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.
Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.