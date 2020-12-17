Зупинилося серце великого міста: до міськради Харкова масово несуть квіти в пам'ять про Кернеса

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 136488 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 93448 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 89914 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 98254 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 119001 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 134454 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 218441 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215578 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186166 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175800 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 96916 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41928 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 38842 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 141269 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 36258 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 136544 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 141383 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 272152 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 296712 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 380000 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 36332 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26210 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 38910 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 42001 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124410 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Зупинилося серце великого міста: до міськради Харкова масово несуть квіти в пам'ять про Кернеса

Київ • УНН

 • 19780 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Починаючи з 13:00 у міській раді Харкова всі охочі можуть покласти квіти в пам'ять міського голови Геннадія Кернеса. Про це інформує кореспондент УНН з посиланням Telegram-канал “Харків Now”.

Зупинилося серце великого міста: до міськради Харкова масово несуть квіти в пам'ять про Кернеса

“До міськради вже приходять люди. Чоловік сказав, що “сьогодні зупинилося серце не тільки Кернеса, а й серце величезного міста”, — заявили в “Харків Now”.

Повідомляється також, що покласти квіти можна буде ще протягом двох днів.

Нагадаємо, сьогодні у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.

Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, в п’ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.

Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги.

Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65