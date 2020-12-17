Зупинилося серце великого міста: до міськради Харкова масово несуть квіти в пам'ять про Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Починаючи з 13:00 у міській раді Харкова всі охочі можуть покласти квіти в пам'ять міського голови Геннадія Кернеса. Про це інформує кореспондент УНН з посиланням Telegram-канал “Харків Now”.
“До міськради вже приходять люди. Чоловік сказав, що “сьогодні зупинилося серце не тільки Кернеса, а й серце величезного міста”, — заявили в “Харків Now”.
Повідомляється також, що покласти квіти можна буде ще протягом двох днів.
Нагадаємо, сьогодні у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.
Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.
Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.
Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.
Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.
Нагадаємо, в п’ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.
Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.
Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.
Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.
Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги.
Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.
Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.