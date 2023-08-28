Остановили 20 поездов из-за ложного радиосигнала - в Польше задержали двух мужчин

Детали

Задержанные мужчины 24 и 29 лет - граждане Польши. В их квартире была обнаружена радиоаппаратура, сообщил представитель полиции. Накануне произошло постороннее вмешательство в работу системы управления железнодорожным транспортом в Западно-Поморском воеводстве. В прохождении поездов возникли перебои из-за ложной подачи радиосигнала "стоп". Из-за этого около 20 поездов было задержано или остановлено.

Еще несколько инцидентов, связанных с нарушениями в работе поездов, по данным польских СМИ, произошли 24 августа. Как сообщается со ссылкой на очевидцев, железнодорожники также услышали по радио гимн россии и выступление президента путина. Связаны ли все случаи между собой, пока неизвестно.

Их расследует железнодорожная комиссия, а также Агентство внутренней безопасности в координации с полицией, железнодорожной службой охраны и ведомством по электронным коммуникациям.

"Мы не исключаем никаких сценариев", - подчеркнул представитель службы безопасности Станислав Жарин, добавив, что службы безопасности воспринимают сложившуюся ситуацию очень серьезно, "учитывая имеющийся контекст".

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