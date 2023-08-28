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Зупинили 20 поїздів через хибний радіосигнал - у Польщі затримали двох чоловіків

Зупинили 20 поїздів через хибний радіосигнал - у Польщі затримали двох чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у втручанні в роботу залізничної мережі країни. Вони подали хибний сигнал «стоп», через який було затримано майже два десятки поїздів, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

Затримані чоловіки 24 і 29 років - громадяни Польщі. У їхній квартирі було виявлено радіоапаратуру, повідомив представник поліції. Напередодні сталося стороннє втручання в роботу системи управління залізничним транспортом у Західно-Поморському воєводстві. У проходженні поїздів виникли перебої через хибне подання радіосигналу "стоп". Через це близько 20 поїздів була затримано або зупинено.

Ще кілька інцидентів, пов'язаних із порушеннями в роботі поїздів, за даними польських ЗМІ, сталися 24 серпня. Як повідомляється з посиланням на очевидців, залізничники також почули по радіо гімн росії та виступ президента путіна. Чи пов'язані всі випадки між собою, поки невідомо.

Їх розслідує залізнична комісія, а також Агентство внутрішньої безпеки в координації з поліцією, залізничною службою охорони та відомством з електронних комунікацій.

"Ми не виключаємо жодних сценаріїв", - наголосив представник служби безпеки Станіслав Жарин, додавши, що служби безпеки сприймають ситуацію, яка склалася, дуже серйозно, "з огляду на наявний контекст".

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