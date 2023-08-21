На залізниці у москві підпалили релейну шафу - потяги відстають від графіка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У москві на залізничній станції київського напрямку підпалили релейну шафу. Сьогодні вранці поїзди там йдуть із великою затримкою, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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Релейну шафу, що горить, виявили сьогодні вночі між станціями «сонячна» і «переделкіно». На місце виїхали поліцейські.
"Сьогодні о 06.00 на станції "сонячна" київського спрямування невідомими особами було здійснено підпал релейної шафи. В результаті інциденту наразі потяги київського спрямування в обидві сторони прямують зі значним відставанням від графіка", - повідомили в мз.
Зазначається що на місці працюють ремонтні бригади.
Доповнення
міноборони росії заявило про нібито вдалу роботу РЕБ та збиття безпілотника в районі одінцова. Жителі одинцовського району московської області у понеділок повідомили про звуки вибухів. Мер москви сергій собянін заявив, що ворожа ППО нібито збила ще один дрон під час спроби підльоту до москви.
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