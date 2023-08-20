москву затоплює зливами: підпоплено ТЦ та підземні переходи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У москві, як повідомляють пропагандистські ЗМІ, оголошено помаранчевий рівень небезпеки через зливу. У місті підтоплено ТЦ, станцію БКЛ та залу VK Stadium, передає УНН.
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“У москві через сильні зливи оголошено “помаранчевий” рівень небезпеки, повідомив Гідрометцентр. За даними “Інтерфаксу”, менш як за годину у місті випало понад 40% місячної норми опадів”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
До кінця доби у москві очікуються сильний вітер, гроза, град. Пориви вітру сягають 16 м/с, у деяких районах вже пройшов град, пишуть росЗМІ.
Попередньо відомо, що затопило кілька торгових центрів, станцію БКЛ «Мар'їна Гай», дороги, склад Wildberries та підземні переходи. Підтоплено також концертний майданчик VK Stadium — злива пробила в ньому дах.
Нагадаємо
У середині липня москву вже затоплювало через негоду, менше ніж за годину там випала чверть місячної норми опадів.