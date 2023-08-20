москву затапливает ливнями: подтоплены ТЦ и подземные переходы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Москве, как сообщают пропагандистские СМИ, объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливня. В городе подтоплены ТЦ, станция БКЛ и зал VK Stadium, передает УНН.
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“В москве из-за сильных ливней объявлен “оранжевый” уровень опасности, сообщил Гидрометцентр. По данным “Интерфакса”, менее чем за час в городе выпало более 40% месячной нормы осадков”, - говорится в сообщении.
Детали
До конца суток в москве ожидаются сильный ветер, гроза, град. Порывы ветра достигают 16 м/с, в некоторых районах уже прошел град, пишут росСМИ.
Предварительно известно, что затопило несколько торговых центров, станцию БКЛ «Марьина Гай», дороги, склад Wildberries и подземные переходы. Подтоплена также концертная площадка VK Stadium — ливень пробил в ней крышу.
Напомним
В середине июля москву уже затапливало из-за непогоды, меньше чем за час там выпала четверть месячной нормы осадков.