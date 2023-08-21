На железной дороге в москве подожгли релейный шкаф - поезда отстают от графика

Детали

Горящий релейный шкаф обнаружили сегодня ночью между станциями «солнечная» и «переделкино». На место выехали полицейские.

"Сегодня в 06.00 на станции "солнечная" киевского направления неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика", - сообщили в мз.

Отмечается что на месте работают ремонтные бригады.

Дополнение

минобороны россии заявило о якобы удачной работе РЭБ и сбитии беспилотника в районе одинцова. Жители одинцовского района московской области в понедельник сообщили о звуках взрывов. Мэр москвы сергей собянин заявил, что вражеская ПВО якобы сбила еще один дрон при попытке подлета к москве.

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