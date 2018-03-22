Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ

КИЕВ. 22 марта. УНН. Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении. Об этом в эфире одной из радиостанций сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на сообщение Минрегиона.