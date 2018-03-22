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Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ

Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении. Об этом в эфире одной из радиостанций сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на сообщение Минрегиона.

“Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении”, - сказал он.

Как уточнил Зубко, у правительства уже есть наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате за жилищно-коммунальных услуг. Первое — система субсидирования. Хотя она и не является достаточно эффективной, ведь предполагает огромные расходы бюджета (80 млрд грн за 2017 год), которые совершенно не мотивируют людей к уменьшению своего потребления.

“Сегодня 65% домохозяйств в Украине, которые получают субсидии, не заинтересованы в модернизации своего жилья. Поэтому, наша задача — мотивировать людей к проведению энергоэффективных мероприятий в своих домах за счет различных инструментов”, - отметил вице-премьер.

Еще одной наработкой министр считает внедрение программы “теплых кредитов” и запуск Фонда энергоэффективности, который будет совместно с международными партнерами оказывать финансовую и техническую поддержку для модернизации жилья.

“Это вопрос не только утепление дома, это касается замены инженерных сетей и самое главное — уменьшения объема потребления. Такой комплексный подход будет способствовать уменьшению платежей за ЖКУ за счет уменьшения потребления и это абсолютно европейский путь, который в свое время проходили все восточно-европейские страны: Польша, Словакия, Германия”, - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что сколько бы не было разговоров о требованиях МВФ, Украине в первую очередь необходимо продемонстрировать реализованные шаги к уменьшению энергопотребления и их эффективность.

Напомним, президент Петр Порошенко на встрече с бизнесом отметил, что решение Стокгольмского арбитража и изменение ценового паритета — новые обстоятельства, которые надо учесть при обсуждении требования МВФ повысить цену на газ.

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