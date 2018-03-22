Зубко розтлумачив вимогу МВФ щодо ціни на газ

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Маршрутна карта роботи з МВФ вимагає зменшення навантаження на держбюджет щодо соціальних виплат. Тому, вимога МВФ полягає не у підвищенні ціни на газ, а у ліквідації різниці в ціні між різними споживачами та корупційної складової при її нарахуванні. Про це у ефірі однієї з радіостанцій сказав віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіону.

“Маршрутна карта роботи з МВФ вимагає зменшення навантаження на держбюджет щодо соціальних виплат. Тому, вимога МВФ полягає не у підвищенні ціни на газ, а у ліквідації різниці в ціні між різними споживачами та корупційної складової при її нарахуванні”, — сказав він.

Як уточнив Зубко, уряд вже має напрацювання щодо зменшення навантаження на населення при сплаті за житлово-комунальні послуги. Перше — система субсидіювання. Хоча вона і не є достатньо ефективною, адже передбачає величезні витрати бюджету (80 млрд грн за 2017 рік), які абсолютно не мотивують людей до зменшення свого споживання.

“Сьогодні 65% домогосподарств в Україні, які отримують субсидії, не зацікавлені у проведенні модернізації свого житла. Тому, наше завдання — мотивувати людей до проведення енергоефективних заходів у своїх оселях за рахунок різних інструментів”, — зазначив віце-прем’єр.

Ще одним напрацюванням міністр вважає впровадження програми “теплих кредитів” та запуск Фонду енергоефективності, який буде спільно з міжнародними партнерами надавати фінансову і технічну підтримку для модернізації житла.

“Це питання не тільки утеплення будинку, це стосується зміни інженерних мереж і найголовніше — зменшення обсягу споживання. Такий комплексний підхід сприятиме зменшенню платежів за ЖКП за рахунок зменшення споживання і це є абсолютно європейський шлях, який свого часу проходили всі східно-європейські країни: Польща, Словаччина, Німеччина”, — розповів урядовець.

Він підкреслив, що скільки б не було розмов про вимоги МВФ, Україні насамперед необхідно продемонструвати здійсненні кроки до зменшення енергоспоживання та їхню ефективність.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом зазначив, що рішення Стокгольмського арбітражу та зміна цінового паритету - нові обставини, які треба врахувати при обговоренні вимоги МВФ підвищити ціну на газу.

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