Зубко розтлумачив вимогу МВФ щодо ціни на газ

КИЇВ. 22 березня. УНН. Маршрутна карта роботи з МВФ вимагає зменшення навантаження на держбюджет щодо соціальних виплат. Тому, вимога МВФ полягає не у підвищенні ціни на газ, а у ліквідації різниці в ціні між різними споживачами та корупційної складової при її нарахуванні. Про це у ефірі однієї з радіостанцій сказав віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінрегіону.