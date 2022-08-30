Воздушные силы за сутки уничтожили три вражеских беспилотника и ракету Х-59
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки уничтожили три вражеских беспилотника и ракету Х-59, украинская авиация нанесла более 15 ударов по оккупантам, сообщает УНН со ссылкой на сводку ВС ВСУ в Telegram.
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"29 августа подразделениями ВС ВСУ уничтожены три вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня и одна управляемая авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-59. Авиация ВС совершила более 15 групповых авиационных ударов по позициям оккупационных войск на разных направлениях", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по складам боеприпасов, боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ, скоплению живой силы и техники оккупантов.
Дополнение
В Одесской области ПВО сбила вражеский беспилотник.