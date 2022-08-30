Повітряні сили за добу знищили три ворожі безпілотники і ракету Х-59

Цитата

"29 серпня підрозділами ПС ЗСУ знищено три ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59. Авіація ПС здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів.

Доповнення

На Одещині ППО збила ворожий безпілотник.