На Одещині ППО збила ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Одещині сили ППО знищили ворожий безпілотник. Про це в Telegram повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
29 серпня українська авіація шість разів атакувала позиції ППО російських окупантів на півдні.