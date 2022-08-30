В Одесской области ПВО сбила вражеский беспилотник

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"Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря. Силами противовоздушной обороны вражеский "шпион" был уничтожен", – говорится в сообщении.

Напомним

29 августа украинская авиация шесть раз атаковала позиции ПВО российских оккупантов на юге.