ВСУ уничтожили редкий российский "Репейник"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинские военные уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию обнаружения беспилотников "Репейник". Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает УНН.
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«Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репейник" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена!», - говорится в сообщении.
Сообщается, что РЛС "Репейник" – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов – с 2022 года. По данным на январь-2023, россияне произвели всего 11 таких станций.
Дополнение
В Донецкой области украинские аэроразведчики ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов.