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ВСУ уничтожили редкий российский "Репейник"

ВСУ уничтожили редкий российский "Репейник"

Киев • УНН

 • 2784587 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинские военные уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию обнаружения беспилотников "Репейник". Об этом сообщает Оперативное командование "Север", передает УНН.

Цитата

«Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репейник" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 – и цель уничтожена!», - говорится в сообщении.

Сообщается, что РЛС "Репейник" – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов – с 2022 года. По данным на январь-2023, россияне произвели всего 11 таких станций.

Дополнение

В Донецкой области украинские аэроразведчики ликвидировали вражеский наблюдательный пункт, который был размещен на одном из терриконов.

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