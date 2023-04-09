ЗСУ знищили рідкісний російський "Реп’яшок"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українські військові знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотників"Реп’яшок". Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає УНН.
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«Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що РЛС "Реп’яшок" – сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів – з 2022 року. За даними на січень-2023, росіяни виробили лише 11 таких станцій.
Доповнення
В Донецькій області українські аеророзвідники ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів.