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ЗСУ знищили рідкісний російський "Реп’яшок"

ЗСУ знищили рідкісний російський "Реп’яшок"

Київ • УНН

 • 2784589 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українські військові знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотників"Реп’яшок". Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає УНН.

Цитата

«Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що РЛС "Реп’яшок" – сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів – з 2022 року. За даними на січень-2023, росіяни виробили лише 11 таких станцій.

Доповнення

В Донецькій області українські аеророзвідники ліквідували ворожий спостережний пункт, який був розміщений на одному з териконів.

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