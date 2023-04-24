ВСУ уничтожили 9 российских беспилотников - Воздушные Силы

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«По состоянию на 18:00 24 апреля уничтожены девять вражеских БпЛА: шесть ударных «Shahed-136/131» на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования «Восток» и три – в зоне ответственности воздушного командования «Юг» – два ударных «Ланцет» и один БПЛА оперативно-тактического уровня», – говорится в сообщении.

Дополнение

На территории Николаевской области украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник типа «Мерлин».

ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.