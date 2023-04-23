На Миколаївщині збито ворожий безпілотник «Мерлін»
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На території Миколаївської області українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін». Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
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Як повідомив Назаров сталося це сьогодні, 23 квітня, близько 11.50.
«(…) на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”», - повідомив речник у своєму Телеграм-каналі.
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За минулу добу українським військовим вдалося знищити, зокрема, російський гелікоптер Мі-24 і чотири БПЛА.