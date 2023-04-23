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На Миколаївщині збито ворожий безпілотник «Мерлін»

На Миколаївщині збито ворожий безпілотник «Мерлін»

Київ • УНН

 • 424261 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. На території Миколаївської області українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін». Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Деталі

Як повідомив Назаров сталося це сьогодні, 23 квітня, близько 11.50.

«(…) на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”», - повідомив речник у своєму Телеграм-каналі.

Додамо

За минулу добу українським військовим вдалося знищити, зокрема, російський гелікоптер Мі-24 і чотири БПЛА.

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