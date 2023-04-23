На Николаевщине сбит вражеский беспилотник "Мерлин"

Детали

Как сообщил Назаров произошло это сегодня, 23 апреля, около 11.50.

«(…) на Николаевщине, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный БпЛА типа “Мерлин”», - сообщил спикер в своем Телеграмм-канале.

Добавим

За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить, в частности, российский вертолет Ми-24 и четыре БПЛА.