На Николаевщине сбит вражеский беспилотник "Мерлин"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На территории Николаевской области украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник типа «Мерлин». Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
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Как сообщил Назаров произошло это сегодня, 23 апреля, около 11.50.
«(…) на Николаевщине, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный БпЛА типа “Мерлин”», - сообщил спикер в своем Телеграмм-канале.
Добавим
За минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить, в частности, российский вертолет Ми-24 и четыре БПЛА.