ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-24
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українські військові збили ворожий гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - “Орлан-10” та “Zala”, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”)», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.