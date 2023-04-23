ВСУ сбили российский вертолет Ми-24
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных - “Орлан-10” и “Zala”, а также 2 дрона-камикадзе типа “Ланцет”)», - говорится в сообщении.
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Генеральный штаб ВСУ сообщал, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще два важных военных объекта’противника.