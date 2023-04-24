ЗСУ знищили 9 російських безпілотників - Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українські військові 24 квітня знищили дев’ять ворожих БпЛА. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
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«Станом на 18:00 24 квітня знищено дев’ять ворожих БпЛА: шість ударних «Shahed-136/131» на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» та три – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» – два ударних «Ланцет» і один БпЛА оперативно-тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
На території Миколаївської області українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».