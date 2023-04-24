ЗСУ знищили 9 російських безпілотників - Повітряні Сили

Цитата

«Станом на 18:00 24 квітня знищено дев’ять ворожих БпЛА: шість ударних «Shahed-136/131» на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» та три – у зоні відповідальності повітряного командування «Південь» – два ударних «Ланцет» і один БпЛА оперативно-тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На території Миколаївської області українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».

ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-24.