Украинские силы ПВО сбили российский самолет Су-35
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Вооруженные силы Украины сбили российский самолет Су-35. Об этом сообщил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.
Цитата
"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО - Сила!
Вечер стал интереснее", - написал Плетенчук.
Позже, Плетенчук удалил свой пост об уничтожении российского самолета.
До этого, сетью также распространялась информация о сбитии российского Су-35 над морем.
Дополнение
В середине мая четыре воздушных судна рф упали на брянщине. Речь шла о двух вертолетах и двух штурмовиках, которые "возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел".
Оба Ми-8 упали над клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под стародубом.