Украинские силы ПВО сбили российский самолет Су-35

Цитата

"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО - Сила!

Вечер стал интереснее", - написал Плетенчук.

Позже, Плетенчук удалил свой пост об уничтожении российского самолета.

До этого, сетью также распространялась информация о сбитии российского Су-35 над морем.

Дополнение

В середине мая четыре воздушных судна рф упали на брянщине. Речь шла о двух вертолетах и двух штурмовиках, которые "возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел".

Оба Ми-8 упали над клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под стародубом.