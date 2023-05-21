Українські сили ППО збили російський літак Су-35
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Збройні сили України збили російський літак Су-35. Про це повідомив начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук, пише УНН.
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"Видовище зі збитим аналоговнєтним Су-35 було неймовірним. ППО - Сила!
Вечір став цікавішим", - написав Плетенчук.
Пізніше, Плетенчук видалив свій пост про збиття російського літака.
До цього, мережею також ширилася інформація про збиття російського Су-35 над морем.
Доповненя
В середині травня чотири повітряні судна рф впали на брянщині. Мова йшла про два вертольоти та два штурмовики, які "поверталися з бойового завдання та потрапили під точковий обстріл".
Обидва Мі-8 упали над клинцями. Су-34 та Су-35 розбилися поряд з українським кордоном під стародубом.