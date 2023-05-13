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У рф підтвердили інформацію про падіння другого вертольота: на місце прямують вибухотехніки

У рф підтвердили інформацію про падіння другого вертольота: на місце прямують вибухотехніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У рф підтвердили інформацію про падіння другого вертольота. Як пише Telegram-канал Baza, на місце катастрофи прямують вибухотехніки - вертоліт може бути замінований, передає УНН.

Цитата

"Інформація про падіння ще одного вертольота підтвердилася. Він упав поблизу села Волкустичі. Наразі навколо місця падіння виставлено оточення. На місце прямують вибухотехніки - за попередніми даними, вертоліт може бути замінований", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Попри те, що наразі відомо про падіння двох вертольотів та двох літаків - у міноборони рф поки що ніяк не коментували катастрофи у брянській області.

Щоденний брифінг за традицією був присвячений подіям на фронті минулої доби.

Перший офіційний коментар від російської влади зробив губернатор брянської області Олександр Богомаз. Щоправда чиновник повідомив тільки про катастрофу вертольота.

«Сьогодні в Клинцях сталася аварія вертольота. У результаті події серед цивільних є один постраждалий — жінка. Нині вона доставлена до районної лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено п'ять домоволодінь, комісія з оцінки збитків приступила до роботи. На місці працюють оперативні служби», — написав Богомаз у Telegram.

Про катастрофу Су-34 губернатор нічого не сказав.

Додамо

Як повідомляє Telegram-канал Mash, чотири повітряні судна могли впасти на брянщині сьогодні. За інформацією Mash, це два вертольоти та два штурмовики, які "поверталися з бойового завдання та потрапили під точковий обстріл".

Обидва Мі-8 упали над клинцями. Су-34 та Су-35 розбилися поряд з українським кордоном під стародубом. План перехоплення розгорнули по всій південно-західній частині Брянської області, додає Telegram-канал.

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