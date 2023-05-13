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В рф подтвердили информацию о падении второго вертолета: на место направляются взрывотехники

В рф подтвердили информацию о падении второго вертолета: на место направляются взрывотехники

Киев • УНН

 • 932206 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В рф подтвердили информацию о падении второго вертолета. Как пишет Telegram-канал Baza, на место катастрофы направляются взрывотехники - вертолет может быть заминирован, передает УНН.

Цитата

"Информация о падении еще одного вертолета подтвердилась. Он упал вблизи села Волкустичи. Сейчас вокруг места падения выставлено оцепление. На место направляются взрывотехники - по предварительным данным, вертолет может быть заминирован", - говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на то, что сейчас известно о падении двух вертолетов и двух самолетов - в минобороны рф пока никак не комментировали катастрофы в брянской области.

Ежедневный брифинг по традиции был посвящен событиям на фронте за прошедшие сутки.

Первый официальный комментарий от российских властей сделал губернатор брянской области Александр Богомаз. Правда чиновник сообщил только о крушении вертолета.

«Сегодня в Клинцах произошла авария вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. Сейчас она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы», — написал Богомаз в Telegram.

О крушении Су-34 губернатор ничего не сказал.

Добавим

Как сообщает Telegram-канал Mash, четыре воздушных судна могли упасть на брянщине сегодня. По информации Mash, это два вертолета и два штурмовика, которые "возвращались с боевого задания и попали под точечный обстрел".

Оба Ми-8 упали над клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом. План перехвата развернули по всей юго-западной части Брянской области, добавляет Telegram-канал.

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