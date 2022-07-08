ВСУ сбили в Харьковской области вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Сегодня Воздушные силы ВСУ сбили в Харьковской области вражеский беспилотник, вероятно, "Орлан-10". Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, информирует УНН.
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"Сегодня, 8 июля, около 10 часов в Харьковской области одним из подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вражеский БпЛА вероятно типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.
Напомним
Вчера, 7 июля, авиация ВСУ уничтожила на востоке вражеский склад боеприпасов, 16 единиц техники и десятки рашистов.