ЗСУ збили на Харківщині ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Сьогодні Повітряні сили ЗСУ збили на Харківщині ворожий безпілотник, імовірно, "Орлан-10". Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, інформує УНН.
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"Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу "Орлан-10", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вчора, 7 липня, авіація ЗСУ знищила на сході ворожий склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки рашистів.