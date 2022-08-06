ВСУ нанесли потери россиянам и отбросили их обратно на шести направлениях, в частности Спартак – Авдеевка

Детали

Сообщается, что на Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Маринки.

Цитата

«Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что поселок Пески в Донецкой области контролируется Вооруженными силами Украины. Планы россиян украинским военным известны, и делается все для того, чтобы они не были реализованы.