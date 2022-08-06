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ЗСУ завдали втрат росіянам та відкинули їх назад на шістьох напрямках, зокрема Спартак – Авдіївка

ЗСУ завдали втрат росіянам та відкинули їх назад на шістьох напрямках, зокрема Спартак – Авдіївка

Київ • УНН

 • 217185 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. В результаті українські військові завдали ворогу значних втрат та відкинули назад. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що на Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

Цитата

«Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що селище Піски на Донеччині контролюється Збройними силами України. Плани росіян українським військовим відомі, і робиться все для того, щоб вони не були реалізовані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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