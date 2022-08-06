ЗСУ завдали втрат росіянам та відкинули їх назад на шістьох напрямках, зокрема Спартак – Авдіївка

Деталі

Повідомляється, що на Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

Цитата

«Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що селище Піски на Донеччині контролюється Збройними силами України. Плани росіян українським військовим відомі, і робиться все для того, щоб вони не були реалізовані.