Селище Піски під контролем ЗСУ - Кириленко

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«Населений пункт Піски контролюється ЗСУ і відповідно українською владою. Ми дуже багато чули і протягом повномасштабної війни фейкові повідомлення, які безпосередньо спрямовані на населення або на окуповані території, або на зомбоване населення рф про те що і Слов'янськ під контролем, і те що вони на підступі до Краматорська і так далі», - розповів Кириленко.

Деталі

Він зазначив, що у Пісках дуже «гаряче», але професійним командуванням вжиті додаткові заходи для того, щоб плани ворога не були реалізовані.

«Поряд з тим по лінії фронту дуже гаряче. Величезна кількість обстрілів, і саме за допомогою населеного пункту Піски хоче ворог не просто вийти на Авдіївку, а просто її обійти для того, щоб реалізувати свій подальший наступ. Але плани ворога зрозумілі, відомі, додаткові заходи вживаються для того, щоб ворог не пройшов», - сказав Кириленко.

Доповнення

Генштаб повідомляв вранці, що на південь від Пісок ворог проводив наступ з Лозового на Невельське. Противник зазнав невдачі.