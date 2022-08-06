На південь від Пісок ворог проводив наступ з Лозового на Невельське. Противник зазнав невдачі, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генштаб у своєму новому ранковому звіті повідомив, що на південь від Пісок ворог проводив наступ з Лозового на Невельське. Противник зазнав невдачі. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 164 доба російського вторгнення в Украну.
Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.
Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник проводив дистанційне мінування місцевості.
На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.
На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.
На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.
На Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони 10 населених пунктів. Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.
На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах 16 населених пунктів. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки, Новосілки і Таврійського.
На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони. Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах 19 населених пунктів. Розвідувальні дії ворожих БпЛА зафіксовано неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки.
Нагадаємо
Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ.