К югу от Песок враг проводил наступление из Лозового на Невельское. Противник потерпел неудачу, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Генштаб в своем новом утреннем отчете сообщил, что к югу от Песок враг проводил наступление из Лозового на Невельское. Противник потерпел неудачу. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 164 сутки российского вторжения в Украину.
Российские оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.
На Слобожанском направлении противник проводил дистанционное минирование местности.
На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатиного, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационных ударов у Верхнего Салтова и Лебежего. Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясное, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.
На Славянском направлении противник осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов неподалеку Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.
На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивается на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Спорного и Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении враг обстреливал районы 10 населённых пунктов. Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцеве, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозово – Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.
В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах 16 населенных пунктов. Враг вел воздушную разведку БпЛА у Красногоровки, Новоселки и Таврического.
На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны. Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах 19 населенных пунктов. Разведывательные действия враждебных БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.
Напомним
Оккупанты нанесли авиационный удар парой вертолетов Ка-52 по южным позициям ВСУ.