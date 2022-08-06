Поселок Пески под контролем ВСУ - Кириленко

Цитата

«Населенный пункт Пески контролируется ВСУ и соответственно украинскими властями. Мы очень много слышали и в течение полномасштабной войны фейковые сообщения, которые непосредственно направлены на население или на оккупированные территории, или на зомбированное население рф о том, что и Славянск под контролем, и то, что они на подступе к Краматорску и так далее», – рассказал Кириленко.

Детали

Он отметил, что в Песках очень «горячо», но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не были реализованы.

«Наряду с тем по линии фронта очень горячо. Огромное количество обстрелов, и именно с помощью населенного пункта Пески хочет враг не просто выйти на Авдеевку, а просто обойти ее для того, чтобы реализовать свое дальнейшее наступление. Но планы врага понятны, известны, дополнительные меры предпринимаются для того, чтобы враг не прошел», – сказал Кириленко.

Дополнение

Генштаб сообщал утром, что к югу от Песок враг проводил наступление из Лозового на Невельское. Противник потерпел неудачу.