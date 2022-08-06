Поселок Пески под контролем ВСУ - Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Поселок Пески в Донецкой области контролируется Вооруженными силами Украины. Планы россиян украинским военным известны, и делается все для того, чтобы они не были реализованы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Населенный пункт Пески контролируется ВСУ и соответственно украинскими властями. Мы очень много слышали и в течение полномасштабной войны фейковые сообщения, которые непосредственно направлены на население или на оккупированные территории, или на зомбированное население рф о том, что и Славянск под контролем, и то, что они на подступе к Краматорску и так далее», – рассказал Кириленко.
Детали
Он отметил, что в Песках очень «горячо», но профессиональным командованием приняты дополнительные меры для того, чтобы планы врага не были реализованы.
«Наряду с тем по линии фронта очень горячо. Огромное количество обстрелов, и именно с помощью населенного пункта Пески хочет враг не просто выйти на Авдеевку, а просто обойти ее для того, чтобы реализовать свое дальнейшее наступление. Но планы врага понятны, известны, дополнительные меры предпринимаются для того, чтобы враг не прошел», – сказал Кириленко.
Дополнение
Генштаб сообщал утром, что к югу от Песок враг проводил наступление из Лозового на Невельское. Противник потерпел неудачу.