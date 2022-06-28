ВСУ применяют семь видов артиллерийского оружия натовского калибра – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Вооруженных силах Украины уже есть семь видов западного артиллерийского вооружения натовского калибра 155 мм, которые активно применяют на передовых позициях. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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"По состоянию на этот момент тактическая потребность – это артиллерия, потому что российская армия значительно превосходит нас в количестве артиллерии. Нам нужна артиллерия. Сегодня западные страны активно нам помогают. Уже есть семь видов западного артиллерийского вооружения натовского калибра 155 мм, которые активно применяют на передовых позициях", – рассказал Мотузяник.
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По словам спикера Минобороны, ВСУ также нуждаются в боевых бронированных машинах, самолетах, средствах контрбатарейной борьбы, а также средствах противовоздушной обороны.
"Мы ожидаем этого оружия от наших западных партнеров", - добавил он.
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США готовы предоставить Украине американские системы, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы научить их пользоваться оружием нового образца.