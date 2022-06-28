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ЗСУ застосовують сім видів артилерійської зброї натовського калібру – Міноборони

ЗСУ застосовують сім видів артилерійської зброї натовського калібру – Міноборони

Київ • УНН

 • 104960 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У Збройних силах України вже є сім видів західного артилерійського озброєння натовського калібру 155 мм, які активно застосовують на передових позиціях. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Станом на зараз тактична потреба – це артилерія, тому що російська армія значно переважає нас в кількості артилерії. Нам потрібна артилерія. Сьогодні західні країни активно нам допомагають. Вже є сім видів західного артилерійського озброєння натовського калібру 155 мм, які активно застосовують на передових позиціях", - розповів Мотузяник.

Деталі

За словами речника Міноборони, ЗСУ також потребують бойові броньовані машини, літаки, засоби контрбатарейної боротьби, а також засоби протиповітряної оборони.

"Ми очікуємо на цю зброю від наших західних партнерів", - додав він.

Доповнення

США готові надати Україні американські системи, однак для цього необхідно вивести із зони бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.

Українські Національні Новини

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