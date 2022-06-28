ЗСУ застосовують сім видів артилерійської зброї натовського калібру – Міноборони

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"Станом на зараз тактична потреба – це артилерія, тому що російська армія значно переважає нас в кількості артилерії. Нам потрібна артилерія. Сьогодні західні країни активно нам допомагають. Вже є сім видів західного артилерійського озброєння натовського калібру 155 мм, які активно застосовують на передових позиціях", - розповів Мотузяник.

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За словами речника Міноборони, ЗСУ також потребують бойові броньовані машини, літаки, засоби контрбатарейної боротьби, а також засоби протиповітряної оборони.

"Ми очікуємо на цю зброю від наших західних партнерів", - додав він.

Доповнення

США готові надати Україні американські системи, однак для цього необхідно вивести із зони бойових дій частину українських військових, щоб навчити їх користуватися зброєю нового зразка.