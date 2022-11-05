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ВСУ выполнили более 70 огневых задач по позициям оккупантов на Юге

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинские артиллеристы и ракетчики в течение ночи выполнили более 70 огневых задач по позициям российских оккупантов, логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники рашистов. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

«В течение ночи наши ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники рашистов. Выполнено более 70 огневых задач», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что неподалеку от Нововасиловки Николаевской области уничтожены 6️ топливозаправщиков противника. Остальные потери врага дознаются.

Дополнение

3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

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