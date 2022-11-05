ЗСУ виконали понад 70 вогневих завдань по позиціях окупантів на Півдні

Цитата

«Протягом ночі наші ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки рашистів. Виконано понад 70 вогневих завдань», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6️ паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується.

Доповнення

3 листопада, в результаті вогневого ураження ворожої переправи поблизу населеного пункту Антонівка Херсонської області, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.