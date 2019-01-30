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ВСУ отработали тактику ведения боевых действий по стандартам НАТО

ВСУ отработали тактику ведения боевых действий по стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 13330 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На полигоне оперативного командования "Запад" военные инструкторы Вооруженных сил Украины отработали тактику ведения действий подразделений по стандартам НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской облгосадминистрации.

"На полигоне оперативного командования "Запад" завершается цикл подготовки старшин, сержантов и офицеров по уже утвержденным в Вооруженных Силах Украины квалификационным стандартам НАТО... На этот раз под руководством британских коллег наши военные осваивают тактику действий подразделений в различных видах боя", - говорится в сообщении.

Так, на одном из участков полигона учебная группа отрабатывает тактические действия подразделения во время прямого огневого контакта с противником.

"Взвод действует как единое целое, четко и мгновенно выполняя указания командира. Через мгновение условный опорный пункт противника занят, а командир учебного взвода докладывает старшему на командный пункт о выполнении учебно-боевой задачи и отсутствие потерь с нашей стороны", - рассказали в ОГА.

За несколько дней участники курса подготовки получат аттестаты соответствующего уровня подготовки по стандартам НАТО.

Напомним, десантники отработали первые в 2019 году прыжки с парашютом.

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