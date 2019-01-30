ЗСУ відпрацювали тактику ведення бойових дій за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На полігоні оперативного командування "Захід" військові інструктори Збройних сил України відпрацювали тактику ведення дій підрозділів за стандартами НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Рівненської облдержадміністрації.
"На полігоні оперативного командування "Захід" завершується цикл підготовки старшин, сержантів та офіцерів за вже затвердженими в Збройних Силах України кваліфікаційними стандартами НАТО... Цього разу під керівництвом британських колег наші військові опановують тактику дій підрозділів у різних видах бою", - йдеться в повідомленні.
Так, на одній із ділянок полігону навчальна група відпрацьовує тактичні дії підрозділу під час прямого вогневого контакту з противником.
"Взвод діє як єдине ціле, чітко й миттєво виконуючи вказівки командира. За мить умовний опорний пункт противника зайнятий, а командир навчального взводу доповідає старшому на командний пункт про виконання навчально-бойового завдання та відсутність втрат з нашого боку", - розповіли в ОДА.
За кілька днів учасники курсу підготовки отримають атестати відповідного рівня підготовки за стандартами НАТО.
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