ВСУ отразили ряд наступлений, россияне пытались прорвать оборону в направлениях Марьинки и Шевченко

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанес авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодемы.

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«Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что враг пытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, успеха не имел, отошел.

«Вел воздушную разведку районов городов Запорожья и Павлоград», - информирует Генштаб.

На Славянском направлении противник совершал огненное поражение из артиллерии вблизи Великой Камышевахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибривного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана.

«Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение неподалеку от Богородичного», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

· На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грэмяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

· На Харьковском направлении подразделения врага применением танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются умерить Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной противником территории. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщева, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка. Оккупанты нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также задействовали БПЛА для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.

· На Донецком направлении враг, применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения, пытается нанести максимальные потери нашим подразделениям и не допустить их переброску на другие направления.

· На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанес авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

· На Новопавловском и Запорожском направлениях противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времевка, Гуляйполе, Малинов. Нанес авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

· На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котлярово, Новониколаевка, Новогреднево, Киселевка, Кобзарцы, Квитнево, Зеленый Гай, Андреевка, Тополино и Потёмкино. Нанес авиационных ударов неподалеку от Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание уделяется воздушной разведке беспилотными летательными аппаратами.