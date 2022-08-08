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ЗСУ відбили низку наступів, росіяни намагалися прорвати оборону у напрямках Мар’їнки та Шевченка

ЗСУ відбили низку наступів, росіяни намагалися прорвати оборону у напрямках Мар’їнки та Шевченка

Київ • УНН

 • 180525 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українські військові відбили штурми окупантів в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема. Рашисти намагалися прорвати оборону у напрямках Мар’їнки та Шевченка, проте безуспішно. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Цитата

«Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що ворог намагався прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов.

«Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград», - інформує Генштаб.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

«Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наступ окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків захлинувся під вогнем ЗСУ, рашисти відійшли

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

· На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

· На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

· На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

· На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

· На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

· На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.

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