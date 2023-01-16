ВСУ отбили атаки российских оккупантов возле 16 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинские военные за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов возле 16 населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Краснополовка, Спирное, Соль, Бахмут, Клищеевка, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка в Донецкой области.
Напомним
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.