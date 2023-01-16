ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля 16 населених пунктів

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Нагадаємо

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.