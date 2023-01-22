ВСУ отбили атаки рашистов в районе 9 населенных пунктов Донбасса

Детали

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На остальных направлениях - обороняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекамянское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинки и Победа в Донецкой области.

Напомним

Российские войска нанесли 115 ударов в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Есманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.