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ВСУ в июне поставили более 55 тыс. бронежилетов и более 27 тыс. шлемов, большинство за последнюю неделю - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. За неделю Вооруженные силы Украины получили более 33 тысяч бронежилетов и около 20 тысяч шлемов. За первую половину июня передано более 55 тыс. бронежилетов и более 27 тыс. шлемов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге, передает УНН.

Цитата

"С 8 по 15 июня для обеспечения подразделений Вооруженных сил Министерство обороны передало свыше 33 тыс. бронежилетов, свыше 19 тыс. шлемов, свыше 13,5 тыс. пар обуви и свыше 22 тыс. комплектов костюмов полевых. Если подытожить поставки за первую половину июня, то Министерство обороны передало в ВСУ более 55 тыс. бронежилетов и более 27 тыс. шлемов", - рассказала Маляр.

Детали

По ее словам, уже осуществляется поставка зимней одежды, которая поступает в войска.

«В ближайшее время мы ожидаем еще 21 тыс. бронежилетов и 5 тыс. шлемов. Когда говорю в ближайшее время, это означает, что этот товар уже отгружен поставщиком по нашим контрактам и они уже на пути к ВСУ», - сказала Маляр.

Дополнение

Президент Украины Зеленский заявил, что ожидает проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.

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