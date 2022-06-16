ЗСУ у червні поставили понад 55 тис. бронежилетів та понад 27 тис. шоломів, більшість за останній тиждень - Міноборони

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«З 8 по 15 червня для забезпечення підрозділів Збройних сил Міністерство оборони передало понад 33 тис. бронежилетів, понад 19 тис. шоломів, понад 13,5 тис. пар взуття та понад 22 тис. комплектів костюмів польових. Якщо підсумувати поставки за першу половину червня, то Міністерство оборони передало до ЗСУ понад 55 тис. бронежилетів та понад 27 тис. шоломів», - розповіла Маляр.

Деталі

За її словами, вже здійснюється постачання зимового одягу, який надходить у війська.

«Найближчим часом ми очікуємо ще 21 тис. бронежилетів та 5 тис. шоломів. Коли говорю найближчим часом, це означає, що цей товар вже відвантажений постачальником за нашими контрактами й вони вже на шляху до ЗСУ», - сказала Маляр.

Доповнення

Президент України Зеленський заявив, що очікує перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту.