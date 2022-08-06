ВСУ провели успешные операции на Херсонском и Донецком направлениях: оккупанты понесли потери
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки провели две успешные операции на Херсонском и Донецком направлениях. В результате российские оккупанты понесли потери среди личного состава и боевой техники. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что за прошедшие сутки военные части и подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
Цитата
«За минувшие сутки на Херсонском направлении наши защитники нанесли очередные потери противнику. В частности, военным удалось уничтожить 3 боевых бронированных машины, 1 склад с БК и 3 единицы автомобильной техники. На Донецком направлении морпехи надежно держат оборону, за прошедшие сутки было уничтожено 30 российских оккупантов», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что украинские артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по российским оккупантам, в результате чего враг потерял: танки – 2, артиллерийских систем – 2, минометов – 1, автомобильной техники – 2, ЗРК” тор" – 1, а также один ротный командно-наблюдательный пункт.
Дополнение
Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ на юге уничтожили почти 80 оккупантов и 40 единиц техники