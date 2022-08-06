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ЗСУ провели успішні операції на Херсонському та Донецькому напрямках: окупанти зазнали втрат

ЗСУ провели успішні операції на Херсонському та Донецькому напрямках: окупанти зазнали втрат

Київ • УНН

 • 179283 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Підрозділи Збройних сил України впродовж минулої доби провели дві успішні операції на Херсонському та Донецькому напрямках. ВУ результаті російські окупанти зазнали втрат серед особового складу та бойової техніки. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

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Повідомляється, що впродовж минулої доби військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Цитата

«За минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники нанесли чергові втрати противнику. Зокрема, військовим вдалося знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з БК та 3 одиниці автомобільної техніки. На Донецькому напрямку морпіхи надійно тримають оборону, минулої доби було знищено 30 російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українські артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по російських окупантах, в результаті чого ворог втратив: танки – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, автомобільної техніки – 2, ЗРК "тор" – 1, а також один ротний командно-спостережний пункт.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили майже 80 окупантів та 40 одиниць техніки

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