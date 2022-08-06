ЗСУ провели успішні операції на Херсонському та Донецькому напрямках: окупанти зазнали втрат

Деталі

Повідомляється, що впродовж минулої доби військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

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«За минулу добу на Херсонському напрямку наші захисники нанесли чергові втрати противнику. Зокрема, військовим вдалося знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з БК та 3 одиниці автомобільної техніки. На Донецькому напрямку морпіхи надійно тримають оборону, минулої доби було знищено 30 російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що українські артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по російських окупантах, в результаті чого ворог втратив: танки – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 1, автомобільної техніки – 2, ЗРК "тор" – 1, а також один ротний командно-спостережний пункт.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили майже 80 окупантів та 40 одиниць техніки