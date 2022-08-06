ЗСУ на півдні знищили майже 80 окупантів та 40 одиниць техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили майже 80 окупантів та 40 одиниць техніки. Про це інформує УНН.
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«Підтверджені втрати ворога – 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці «Мста-С» та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, про знищення 6 складів боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.
Нагадаємо
Окупанти завдали авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по південних позиціях ЗСУ.